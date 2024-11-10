Как правильно шлифовать шпаклевку для идеальной отделки

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шлифовка шпаклевки — это важный этап подготовки поверхности для дальнейшей отделки. На этом этапе удаляются неровности, которые могут остаться после нанесения шпаклевки. Чтобы добиться идеальной гладкости стен или потолка, используются два основных инструмента: абразивная сетка и наждачная бумага. Сетка имеет перфорированную структуру, благодаря которой она не забивается пылью, в отличие от наждачной бумаги, которую нужно менять чаще, но она дешевле.

Фото: flickr.com by Anna Maria Tzirali, PDM

Процесс шлифовки начинается с того, что абразив накладывается на брусок и фиксируется зажимами. Шлифование должно происходить равномерными движениями во всех направлениях. Важно избегать многократного проведения бруска по одному участку, чтобы не образовать впадины. Для проверки качества работы можно провести рукой по поверхности: если она гладкая и без дефектов, можно переходить к следующему участку. Если во время работы образуются ямки, их не следует зашлифовывать, а лучше покрыть дефектные места грунтовкой после завершения всей работы.

В конце необходимо проверить поверхность строительным уровнем: он должен показывать одинаковый результат по всей обрабатываемой площади. Неровности, если они найдены, следует устранить, продолжив шлифование.

Уточнения

Шпаклёвка (спец.: шпатлёвка; от нем. Spachtel — лопатка) — пастообразный или порошковый материал, применяемый для выравнивания поверхностей перед нанесением на них материалов для отделки помещений.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.