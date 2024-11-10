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Способы удаления грибка и плесени в квартире

1:03
Недвижимость

Грибок в квартире — это серьезная проблема, вызванная повышенной влажностью и плохой вентиляцией. Он часто появляется в ванной комнате, где циркуляция воздуха слабая, а сырость способствует быстрому распространению плесени.

Способы удаления грибка и плесени в квартире
Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, CC BY-SA 4.0

Для борьбы с грибком необходимо устранить причины его возникновения, такие как неисправные вентиляционные системы или протекающие трубы. После этого можно приступать к удалению плесени с помощью специальных противогрибковых средств. Механическая очистка может быть недостаточной, поэтому рекомендуется использовать медицинский спирт, медный купорос или специализированные средства, которые продаются в магазинах.

Важно соблюдать все меры предосторожности, например, работать в перчатках и респираторе, чтобы избежать воздействия токсичных веществ. После того как грибок устранен, необходимо регулярно проветривать помещения и проверять сантехнику, чтобы предотвратить его повторное появление.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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