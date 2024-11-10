Как купить квартиру без риелтора и не попасть на обман

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупка квартиры без риелтора может сэкономить деньги, но сопряжена с рядом рисков. Прежде чем начать процесс, важно тщательно подготовиться. Нужно тщательно выбирать тип и местоположение квартиры, осмотреть двор и инфраструктуру, а также проверить качество ремонта и наличие перепланировок. Особое внимание следует уделить проверке документов. Обязательно запросите справки из БТИ, выписку из домовой книги, документы, подтверждающие право собственности, а также выписку из ЕГРП.

Фото: freepik.com

В случае, если в квартире проживают несовершеннолетние, необходимо получить разрешение органа опеки. Все документы должны быть подлинными. Сделка должна происходить с личным присутствием всех участников, желательно с нотариусом. После этого следует зарегистрировать переход права собственности в Росреестре.

Расчеты за квартиру могут производиться как наличными, так и безналичными средствами, но самым безопасным вариантом является использование депозитарной ячейки. Безопасность сделки напрямую зависит от тщательности подготовки и проверки всех документов.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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