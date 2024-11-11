Кроссовки снова станут белыми, если использовать это средство

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как правильно чистить светлые кроссовки

Для чистки светлой обуви специалисты рекомендуют использовать пищевую соду и уксус.

Фото: Openverse by kikfoto, CC BY-ND 2.0

Для этого нужно смешать три столовые ложки пищевой соды и одну столовую ложку белого уксуса. Нанесите полученную смесь толстым слоем на пятна и потрите щеткой. Оставьте смесь пищевой соды и уксуса до полного высыхания. Затем удалите остатки продукта сухой или слегка влажной тканью.

Вы также можете использовать мыльную воду для чистки текстильных кроссовок. Смешайте воду с небольшим количеством порошка или жидкого мыла. Нанесите приготовленный мыльный раствор на поверхность обуви с помощью щетки или губки. Тщательно протрите поверхность, а затем удалите загрязнения влажной тряпкой.

Зубная щетка и небольшое количество отбеливателя помогут бороться с особо сильными пятнами. Для чистки обуви можно использовать любой тип отбеливателя.

Кроме того, для чистки светлых кроссовок подойдет зубная паста. Для этого нужно смешать зубную пасту с небольшим количеством воды. Нанесите смесь на поверхность кроссовок. Для чистки используйте зубную щетку. Оставьте зубную пасту на несколько минут. Затем смойте изделие влажной тряпкой или губкой.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног..





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