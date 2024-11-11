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Как можно использовать глицерин в уборке? Хитрости, о которых многие не знают

1:09
Недвижимость

Как использовать глицерин в уборке

Вы можете использовать глицерин для очистки холодильника и морозильной камеры. Если на полках вашего холодильника остались остатки засохших продуктов. Для этого нанесите небольшое количество глицерина на пятна и остатки пищи. Затем оставьте средство действовать на несколько минут. Готово — грязь можно удалить влажной губкой или тряпкой.

Как можно использовать глицерин в уборке? Хитрости, о которых многие не знают
Фото: Flickr by Marco Verch, CC BY 2.0

Глицерин также можно использовать при стирке белья. Средство поможет вам удалить разные виды пятен — жирные, желтые и застарелые. Для этого нужно обработать пятно глицерином и постирать одежду в обычном цикле стирки.

Еще можно сделать домашний пятновыводитель с использованием глицерина, жидкого мыла и эфирного масла лимона, лаванды или чайного дерева.

Защитить свой дом от пыли можно и с помощью глицерина. Для этого нужно замочить тряпку в растворе теплой воды и глицерина на несколько минут. Затем можно протирать поверхности в доме. Это поможет вам предотвратить оседание пыли.

Уточнения

Глицери́н (от греч. γλυκερός «сладкий») — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 ( OH ) 3 {\displaystyle {\ce {C3H5(OH)3}}} .

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Как можно использовать глицерин в уборке? Хитрости, о которых многие не знают
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