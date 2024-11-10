Россияне рассказали, каким должно быть совместное проживание со второй половинкой

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Исследование, проведённое сервисами Яндекс Аренда и Twinby, выявило, что большинство россиян (36%) считают, что начинать совместную жизнь с партнёром следует после того, как отношения длятся не менее полугода.

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Ещё 25% респондентов уверены, что съезжаться нужно после трёх месяцев отношений, а 18% опрошенных считают необходимым встречаться минимум год перед началом совместной жизни. И только 7% считают целесообразным съезжаться только после свадьбы.

Большинство людей видят преимущества в совместном проживании. 43% считают, что это выводит отношения на новый уровень, а 41% уверены, что это помогает понять, насколько люди подходят друг другу. Однако 8% считают, что совместный быт вреден для отношений и лишает их романтики, сообщает Газета.Ru.

Для комфортного совместного проживания и сохранения отношений необходимо достигать компромиссы в бытовых вопросах, об этом заявили более половины опрошенных (57%).

Насчёт оплаты аренды жилья более половины опрошенных (52%) считают, что партнёры должны оплачивать её вместе. 22% хотели бы, чтобы квартиру оплачивал один из партнёров, а 18% готовы делить счёт поровну.

Половина россиян настаивает на обсуждении всех деталей совместного проживания, а 28% хотят обговаривать даже мелочи. На практике решать эти вопросы предпочитают 22% россиян.

Исследование также показало, что почти половина (42%) арендаторов в Московском регионе проживают вместе со своей избранницей или избранником. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область, где эта цифра равна 35%.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





Россия́не (ед. ч. россия́нин, россия́нка), российский народ, российская нация — политоним, историческая и социально-политическая общность, политическая, или гражданская нация, сообщество граждан Российской Федерации.



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