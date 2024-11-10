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Москвичи рассказали, где должны быть расположены развивающие секции для их детей

1:45
Недвижимость

В исследовании OCTOBER GROUP сообщается, что почти две трети московских родителей хотят, чтобы их дети посещали развивающие секции, расположенные в пяти минутах ходьбы от дома. Эксперты отмечают растущую тенденцию в девелопменте — создание пространств для всестороннего когнитивного развития ребёнка рядом с домом.

Москвичи рассказали, где должны быть расположены развивающие секции для их детей
Фото: commons.wikimedia.org by Magnus Franklin, CC BY 2.0

Согласно опросу аудитории сегментов бизнес и премиум, 60% родителей готовы тратить на дорогу до детских секций не более пяти минут, 18% согласны на удалённость до 30 минут пешком, а 8% — на такое же время на транспорте. Каждый седьмой респондент (14%) заявил, что расстояние не имеет значения, если занятие интересно ребёнку и даёт ему хорошую базу на будущее, пишет Газета.Ru.

По данным НИУ ВШЭ, дети, посещающие секции, лучше учатся в школе — их средний балл составляет 4,1 против 3,9 у тех, кто не посещает дополнительные занятия. Результаты связаны не только с дополнительными знаниями, но и с большим интересом к учёбе.

Коммерческий директор OCTOBER GROUP Юрий Коган отмечает, что за последние четыре года интерес к скалолазанию для детей вырос более чем на 60%, к бадминтону — на 25%, к танцам — на 18%, а к музыке — особенно к занятиям на барабанах и гитаре — на 23% и 10% соответственно.

Современные нейропсихологи утверждают, что разнообразие доступных ребёнку секций, кружков и возможностей способствует общему развитию детского мозга и влияет на всю когнитивную сферу.

Уточнения

Дополнительное образование детей и взрослых — вид образования, направленный на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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