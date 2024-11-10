4 ошибки в оформлении интерьера, которых стоит избегать

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

При оформлении интерьера важно учитывать множество факторов, чтобы создать гармоничное и удобное пространство. Даже самые стильные решения могут быть испорчены незначительными, но важными ошибками.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Мебель слишком близко к стенам. Даже в просторных комнатах это создаёт ощущение тесноты. Оставляйте пространство для циркуляции воздуха и света.

Нехватка освещения. Даже белые стены не спасут, если в комнате недостаточно источников света. Используйте несколько уровней освещения: потолочные, настольные лампы и бра.

Игнорирование эргономики. Не стоит жертвовать комфортом ради эстетики. Мебель должна быть удобно расставлена, чтобы не затруднять движение и не создавать препятствий.

Отсутствие зон для общения. Особенно важно для кухни и гостиной. Организуйте уютные зоны для общения, где люди смогут удобно сидеть рядом и вести разговор.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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