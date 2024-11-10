4 ошибки в оформлении интерьера, которых стоит избегать

При оформлении интерьера важно учитывать множество факторов, чтобы создать гармоничное и удобное пространство. Даже самые стильные решения могут быть испорчены незначительными, но важными ошибками.
Мебель слишком близко к стенам. Даже в просторных комнатах это создаёт ощущение тесноты. Оставляйте пространство для циркуляции воздуха и света.
Нехватка освещения. Даже белые стены не спасут, если в комнате недостаточно источников света. Используйте несколько уровней освещения: потолочные, настольные лампы и бра.
Игнорирование эргономики. Не стоит жертвовать комфортом ради эстетики. Мебель должна быть удобно расставлена, чтобы не затруднять движение и не создавать препятствий.
Отсутствие зон для общения. Особенно важно для кухни и гостиной. Организуйте уютные зоны для общения, где люди смогут удобно сидеть рядом и вести разговор.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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