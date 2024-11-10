Какие шторы будут в моде в 2025 году

0:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В 2025 году на смену классическим многослойным шторам приходят минималистичные решения. Пышные тюли и тяжёлые портьеры теряют актуальность, уступая место лаконичным рулонным шторам и функциональным жалюзи.

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Для тех, кто не хочет отказываться от классики, рулонные шторы можно сочетать с гардинами. Главное правило — соблюдать гармонию оттенков и избегать перенасыщения принтами.

Актуальные принты и текстуры

В моде будут как однотонные шторы, так и варианты с рисунками: геометрия, абстракция, цветочные узоры. Для текстур предпочтительны лен и мешковина, добавляющие глубину как однотонным моделям, так и шторам с принтами.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



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