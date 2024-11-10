Какие шторы будут в моде в 2025 году

В 2025 году на смену классическим многослойным шторам приходят минималистичные решения. Пышные тюли и тяжёлые портьеры теряют актуальность, уступая место лаконичным рулонным шторам и функциональным жалюзи.
Для тех, кто не хочет отказываться от классики, рулонные шторы можно сочетать с гардинами. Главное правило — соблюдать гармонию оттенков и избегать перенасыщения принтами.
В моде будут как однотонные шторы, так и варианты с рисунками: геометрия, абстракция, цветочные узоры. Для текстур предпочтительны лен и мешковина, добавляющие глубину как однотонным моделям, так и шторам с принтами.
Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
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