Названы главные ошибки при ремонте ванной комнаты

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Если планируете обновить санузел и добиться качественного результата, важно учесть несколько критически важных моментов, которые зачастую упускают из виду.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Часто владельцы квартир совершают ошибки, полагая, что ремонт ванной комнаты — это простая задача. Однако эксперты предостерегают: многие промахи могут обернуться проблемами в будущем.

Одна из распространённых ошибок — использование дешёвых гипсокартонных материалов вместо керамической плитки. В условиях повышенной влажности такой выбор может привести к быстрому повреждению отделки уже после первых водных процедур.

Ещё один нюанс — правильный расчёт уклона труб для стока воды. Недостаточный уклон может привести к неприятным запахам и застаиванию воды, что доставит немало хлопот.

Не менее важно правильно оценить необходимость полотенцесушителя. Многие считают его необязательной деталью, но на практике он помогает поддерживать низкий уровень влажности в помещении, предотвращая образование плесени и неприятных запахов.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.