Лайфхаки для визуального расширения однокомнатной квартиры

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Обладатели небольших квартир часто задумываются о том, как сделать своё жильё более просторным. Оказывается, визуально расширить пространство возможно с помощью нескольких простых приёмов.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Первым шагом к увеличению площади становится физическая разгрузка помещения. Здесь отлично помогут мебель-трансформеры, которые можно складывать и убирать при необходимости, освобождая место.

Следующий способ — использование светлых оттенков в интерьере. Чем светлее стены и элементы декора, тем просторнее кажется комната.

Создать ощущение объёма помогает и яркое освещение. Установив большую потолочную люстру, можно добавить свет, что автоматически сделает комнату визуально больше.

Ещё один проверенный прием — длинные занавески, которые создают ощущение высоты и увеличивают пространство.

И, наконец, избавьтесь от громоздких шкафов. Вместо них лучше использовать открытые полки для хранения книг и декора, что придаст лёгкости и воздушности вашему интерьеру.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.