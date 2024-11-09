Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поклонницы Агутина до сих пор готовы рожать ему детей
Почему собаки так не любят селфи?
Курят другие, а страдаете вы: пассивное курение и его опасности
Использование готового компоста: как улучшить почву в саду
Почему ваши волосы теряют блеск и как вернуть их красоту
Цены на путёвки в детские лагеря на море вырастут на 25-30% в 2025 году
Как приготовить малиновый кисель из варенья: рецепт для осени и зимы
Утильсбор в России откладывается
Во Франции могут закрыть несколько заводов из-за конкуренции

Лайфхаки для визуального расширения однокомнатной квартиры

1:09
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Обладатели небольших квартир часто задумываются о том, как сделать своё жильё более просторным. Оказывается, визуально расширить пространство возможно с помощью нескольких простых приёмов.

Лайфхаки для визуального расширения однокомнатной квартиры
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Первым шагом к увеличению площади становится физическая разгрузка помещения. Здесь отлично помогут мебель-трансформеры, которые можно складывать и убирать при необходимости, освобождая место.

Следующий способ — использование светлых оттенков в интерьере. Чем светлее стены и элементы декора, тем просторнее кажется комната.

Создать ощущение объёма помогает и яркое освещение. Установив большую потолочную люстру, можно добавить свет, что автоматически сделает комнату визуально больше.

Ещё один проверенный прием — длинные занавески, которые создают ощущение высоты и увеличивают пространство.

И, наконец, избавьтесь от громоздких шкафов. Вместо них лучше использовать открытые полки для хранения книг и декора, что придаст лёгкости и воздушности вашему интерьеру.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Красота и стиль
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Домашние животные
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Авто
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
ТОС-1А "Солнцепёк". Ураганная огненная мощь на поле боя Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Топ 10 автомобилей для надёжной зимней эксплуатации
Топ 10 автомобилей для надёжной зимней эксплуатации
Последние материалы
Как быстро и недорого преобразить интерьер квартиры
Чернобыльские лягушки показали уникальную устойчивость к радиации
Зеленский хочет открыть аэропорт Борисполь
Гимнастка Семёнова будет представлять Армению
Сергей Лазарев объяснил, почему он до сих пор один
Фёдор Емельяненко может провести бой в 2025 году
ВСУ травили газом двух российских солдат, отбивавших их атаку
Как принудительно выписать жильца из квартиры
Правила хранения картофеля: как сохранить урожай до следующего сезона
Кто получает больше выгоды в течение недели распродаж — туристы или бизнес
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.