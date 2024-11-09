Лайфхаки для визуального расширения однокомнатной квартиры

Обладатели небольших квартир часто задумываются о том, как сделать своё жильё более просторным. Оказывается, визуально расширить пространство возможно с помощью нескольких простых приёмов.
Первым шагом к увеличению площади становится физическая разгрузка помещения. Здесь отлично помогут мебель-трансформеры, которые можно складывать и убирать при необходимости, освобождая место.
Следующий способ — использование светлых оттенков в интерьере. Чем светлее стены и элементы декора, тем просторнее кажется комната.
Создать ощущение объёма помогает и яркое освещение. Установив большую потолочную люстру, можно добавить свет, что автоматически сделает комнату визуально больше.
Ещё один проверенный прием — длинные занавески, которые создают ощущение высоты и увеличивают пространство.
И, наконец, избавьтесь от громоздких шкафов. Вместо них лучше использовать открытые полки для хранения книг и декора, что придаст лёгкости и воздушности вашему интерьеру.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.
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