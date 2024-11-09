Как быстро и недорого преобразить интерьер квартиры

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Обновление обстановки в квартире часто ассоциируется с высокими затратами и длительными усилиями, однако есть несколько приёмов, которые позволяют быстро и недорого обновить пространство.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Одним из первых шагов может стать изменение цветовой палитры. Покраска стен в новый оттенок или использование оригинальных обоев с узорами способно полностью преобразить комнату. Эксперты отмечают, что выбор насыщенных цветов добавит энергии, а пастельные тона создадут атмосферу умиротворённости.

Ещё один простой способ преобразить интерьер — замена текстиля. Новые шторы, подушки, покрывала и ковры придадут пространству актуальность и подчеркнут индивидуальный стиль. Текстиль также помогает добавить яркие акценты, оживляя общую атмосферу комнаты.

Декор играет не менее важную роль. Украшение стен картинами, постерами или книжными полками, использование фоторамок, а также добавление свечей и ароматических диффузоров помогут наполнить интерьер уютом и характером.

Не стоит забывать и о растениях — они станут не только стильным элементом декора, но и улучшат качество воздуха в помещении, добавив нотку естественности и свежести.

Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.



Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.



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