Сохраните любимый вязаный свитер в первоначальном виде. Вот как нужно его стирать

Проверьте этикетку или любую сопроводительную информацию, прилагаемую к свитеру. В нем будут даны конкретные инструкции по уходу за вязаной вещью.
Вязаные свитера часто бывают нежными, поэтому лучше всего стирать их вручную или использовать щадящий режим стиральной машины. Это помогает предотвратить растяжение или повреждение ткани.
При стирке свитера используйте холодную воду вместо горячей. Холодная вода помогает сохранить форму и цвет трикотажа.
Выбирайте мягкое моющее средство, подходящее для деликатных тканей. Избегайте агрессивных химикатов или отбеливателя, так как они могут повредить волокна свитера.
Аккуратно взбалтывайте свитер в воде, следя за тем, чтобы моющее средство распределилось равномерно. Тщательно промойте, чтобы удалить остатки мыла.
После стирки избегайте отжима или скручивания свитера. Вместо этого аккуратно отожмите лишнюю воду.
Положите свитер на чистое сухое полотенце или сетчатую решетку для сушки. Аккуратно придайте ему первоначальную форму. Не вешайте свитер, так как он может растянуться и потерять форму.
Сви́тер (англ. sweater от to sweat — «потеть») — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.
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