Сохраните любимый вязаный свитер в первоначальном виде. Вот как нужно его стирать

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ознакомьтесь с инструкцией по уходу

Проверьте этикетку или любую сопроводительную информацию, прилагаемую к свитеру. В нем будут даны конкретные инструкции по уходу за вязаной вещью.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, PDM

Ручная стирка или щадящий режим

Вязаные свитера часто бывают нежными, поэтому лучше всего стирать их вручную или использовать щадящий режим стиральной машины. Это помогает предотвратить растяжение или повреждение ткани.

Используйте холодную воду

При стирке свитера используйте холодную воду вместо горячей. Холодная вода помогает сохранить форму и цвет трикотажа.

Используйте мягкое моющее средство

Выбирайте мягкое моющее средство, подходящее для деликатных тканей. Избегайте агрессивных химикатов или отбеливателя, так как они могут повредить волокна свитера.

Аккуратно вымойте и прополощите

Аккуратно взбалтывайте свитер в воде, следя за тем, чтобы моющее средство распределилось равномерно. Тщательно промойте, чтобы удалить остатки мыла.

Не отжимайте и не скручивайте

После стирки избегайте отжима или скручивания свитера. Вместо этого аккуратно отожмите лишнюю воду.

Сушка

Положите свитер на чистое сухое полотенце или сетчатую решетку для сушки. Аккуратно придайте ему первоначальную форму. Не вешайте свитер, так как он может растянуться и потерять форму.

Уточнения

Сви́тер (англ. sweater от to sweat — «потеть») — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.