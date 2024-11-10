Лайфхак, который должен знать каждый! Как легко убрать остатки воска с мебели

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Как удалить воск с поверхностей мебели

Во-первых, дайте воску время высохнуть на мебели. Чтобы ускорить процесс затвердевания, можно использовать лед или другой холодный предмет из морозилки. Как только воск застынет, его можно соскоблить с помощью ножа для масла или другого острого предмета.

Фото: flickr. com by lindsay.dee.bunny, CC BY 2.0

Удаляйте вещество осторожно, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность мебели. После того, как вы удалили большую часть воска с мебели, используйте сверху бумажную салфетку или полотенце и прогладьте поверхность с помощью слегка нагретого утюга.

Бумага должна впитать остатки воска. Если вы следуете этим методам, а на мебели все еще остается пятно или остатки, не волнуйтесь. Для очистки восковых пятен можно использовать уайт-спирит. Для этого смочите ватный диск растворителем и протрите восковое пятно.

Уточнения

Во́ск — пластичное вещество коричневато-жёлтого цвета.



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