Как принудительно выписать жильца из квартиры

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Адвокат Тимур Харди объяснил, как можно принудительно выписать жильца из квартиры. Для этого существует два основных пути.

Фото: flickr.com by Брусника, CC BY-SA 2.0

Первый вариант — обратиться в полицию, если регистрация жильца является фиктивной. Например, если человек официально зарегистрирован по адресу, но на самом деле там не проживает. В таком случае полиция может установить факт фиктивной прописки. За фиктивную регистрацию предусмотрена уголовная ответственность по статье 322.2 Уголовного кодекса России.

Второй, более распространённый способ — это подача иска в суд. Владелец жилья должен заранее уведомить жильца о снятии с регистрационного учёта, предоставив ему время для добровольного выселения (обычно месяц).

Если жильцы отказываются покидать квартиру, то владельцу остаётся только обратиться в суд с иском на принудительную выписку.

Уточнения

Пропи́ска (юридически: регистрация по месту постоянного проживания) — отметка (оттиск штампа с записью) о месте проживания в паспорте человека и записи в учётных документах государственных органов.



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