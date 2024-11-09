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Умные решения для хранения вещей в небольшой спальне

1:02
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Для владельцев небольших квартир проблема нехватки места для хранения вещей стоит особенно остро. Сегодня мы поделимся практическими рекомендациями, как оптимально организовать хранение в спальне.

Умные решения для хранения вещей в небольшой спальне
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Для увеличения вместимости полезно использовать вертикальные зоны. Подвесные полки — отличный способ разместить книги, декоративные элементы и фотографии, не занимая при этом полезную площадь на полу.

Если шкаф не помещается, можно задействовать пространство под кроватью. Это идеальное место для хранения обуви в аккуратных коробках, постельного белья и пледов.

Для дополнительного удобства можно установить крючки на дверях — это поможет разместить сумки и шарфы, не занимая лишнего места.

Кроме того, рекомендуется выбирать многофункциональную мебель, чтобы максимально использовать каждый квадратный метр. Например, стол и кровать с ящиками отлично справятся с задачей хранения и при этом не загромоздят комнату.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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