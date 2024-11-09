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Как оформить интерьер в стиле кантри? Рассказываем

1:04
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Сегодня разнообразие стилей интерьера настолько велико, что выбрать один бывает непросто. Однако, если вы цените простоту, функциональность и натуральные материалы, обратите внимание на стиль кантри. 

Как оформить интерьер в стиле кантри? Рассказываем
Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com), CC0

При выборе цветовой палитры для стиля кантри предпочтение отдается нежным, спокойным оттенкам. Это могут быть мягкие тона, такие как голубой, мятный или лавандовый, которые придают помещению атмосферу уюта и умиротворения.

Что касается мебели, лучше выбирать функциональные и удобные предметы из натурального дерева. Такая мебель не только добавляет естественности, но и привносит нотки деревенского очарования в пространство.

Для завершения образа кантри-декора не забудьте про текстиль из натуральных материалов. Лён, шерсть и хлопок — идеальные варианты. Шторы, подушки и пледы с цветочными мотивами или линейными узорами добавят интерьеру тепло и уют, характерные для деревенского стиля.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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