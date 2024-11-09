Четыре детали, способные испортить любой интерьер

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Даже самый тщательно продуманный интерьер может быть испорчен из-за нескольких мелочей. Мы расскажем, какие распространённые ошибки делают даже стильные комнаты неудобными и непривлекательными.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Одной из таких ошибок является размещение мебели вплотную к стенам. Даже просторное помещение начинает казаться тесным, если всю мебель сдвинуть к краям комнаты.

Ещё одна частая проблема — недостаток освещения. Даже при светлых стенах пространство будет выглядеть мрачно, если не позаботиться о достаточном количестве источников света.

Также важно учитывать эргономику пространства. Неудачная расстановка мебели может создавать препятствия, что особенно неудобно для повседневного использования.

Особое внимание следует уделить зонам для общения в кухне и гостиной. Если такие зоны отсутствуют, то даже в просторных помещениях собеседникам будет сложно комфортно устроиться рядом для разговора.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.