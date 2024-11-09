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Четыре детали, способные испортить любой интерьер

1:02
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Даже самый тщательно продуманный интерьер может быть испорчен из-за нескольких мелочей. Мы расскажем, какие распространённые ошибки делают даже стильные комнаты неудобными и непривлекательными.

Четыре детали, способные испортить любой интерьер
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Одной из таких ошибок является размещение мебели вплотную к стенам. Даже просторное помещение начинает казаться тесным, если всю мебель сдвинуть к краям комнаты.

Ещё одна частая проблема — недостаток освещения. Даже при светлых стенах пространство будет выглядеть мрачно, если не позаботиться о достаточном количестве источников света.

Также важно учитывать эргономику пространства. Неудачная расстановка мебели может создавать препятствия, что особенно неудобно для повседневного использования. 

Особое внимание следует уделить зонам для общения в кухне и гостиной. Если такие зоны отсутствуют, то даже в просторных помещениях собеседникам будет сложно комфортно устроиться рядом для разговора.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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