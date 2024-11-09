Простые способы придать ванной комнате новый вид

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Со временем покрытие на полу в ванной комнате может утратить свою привлекательность или просто наскучить. Мы расскажем, как быстро и эффективно обновить полы и вернуть им свежий вид.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Один из простых и доступных способов обновления — использование ковров. Сегодня в продаже можно найти множество ковров для ванных комнат с разнообразными расцветками и материалами.

Ещё один бюджетный вариант — покраска. Можно подобрать специальную краску, подходящую для влажных помещений. Такая краска не только придаст полу обновлённый вид, но и защитит его от плесени и износа.

Если же вы ищете более долговечное решение, стоит обратить внимание на керамогранит. Несмотря на более высокую стоимость, этот материал отличается прочностью и разнообразием оттенков. Его легко мыть, и он отлично справляется с влагой.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).





Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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