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Простые способы придать ванной комнате новый вид

0:56
Недвижимость » Ремонт

Со временем покрытие на полу в ванной комнате может утратить свою привлекательность или просто наскучить. Мы расскажем, как быстро и эффективно обновить полы и вернуть им свежий вид.

Простые способы придать ванной комнате новый вид
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Один из простых и доступных способов обновления — использование ковров. Сегодня в продаже можно найти множество ковров для ванных комнат с разнообразными расцветками и материалами.

Ещё один бюджетный вариант — покраска. Можно подобрать специальную краску, подходящую для влажных помещений. Такая краска не только придаст полу обновлённый вид, но и защитит его от плесени и износа.

Если же вы ищете более долговечное решение, стоит обратить внимание на керамогранит. Несмотря на более высокую стоимость, этот материал отличается прочностью и разнообразием оттенков. Его легко мыть, и он отлично справляется с влагой.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
 

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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