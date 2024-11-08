Простой способ замаскировать сколы на плитке в ванной

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Если вам надоело видеть сколы и трещины на плитке в ванной, это вовсе не повод планировать масштабный ремонт. Существует более простой и экономичный способ обновить внешний вид помещения.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Мы предлагаем простой и эффективный лайфхак: используйте виниловые или силиконовые наклейки, а также рельефные резиновые элементы. Такие наклейки легко справятся с маскировкой повреждений и сколов, и при этом выглядят весьма эстетично.

Как это сделать? Просто нанесите наклейки на проблемные участки плитки. Эти материалы долговечны и служат около 3-5 лет, не оставляя следов при удалении.

Более того, наклейки можно использовать не только на плитке, но и на зеркалах и даже потолке, добавляя интерьеру интересные акценты.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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