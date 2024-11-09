Как оформить ипотеку без справки о доходах

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Получение ипотеки без подтверждения дохода — это реальный вариант для заемщиков, которые не могут предоставить справку о зарплате, но готовы выполнить ряд дополнительных условий. Для этого достаточно предоставить два документа: паспорт и СНИЛС. Однако, чтобы претендовать на такой кредит, заемщик должен работать на текущем месте хотя бы три месяца, а максимальный возраст на момент погашения долга не должен превышать 75 лет.

Фото: freepik.com

Кредит с такими условиями часто требует повышения первоначального взноса, поиска созаемщика, а также обязательного страхования жизни и здоровья. Кроме того, процентная ставка по такому кредиту может быть выше, а максимальная сумма кредита снижается до 10 миллионов рублей. Важным минусом является и то, что банки не принимают материнский капитал как первоначальный взнос. Т

ем не менее, это оптимальное решение для людей с нестабильным доходом, например, фрилансеров, самозанятых или тех, кто работает в "серой" зоне. Улучшить шансы на одобрение можно при помощи дополнительных документов, таких как выписка с банковского счета, а также привлечением надежного созаемщика.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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