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Космическая арифметика: сколько придётся переплатить по ипотеке в трёх крупнейших городах России

3:38
Недвижимость

Стоимость квадратного метра в новостройках Москвы на данный момент составляет 388 тысяч рублей. Если рассматривать квартиру площадью 49 квадратных метров, то её стоимость составит примерно 19 миллионов рублей.

Космическая арифметика: сколько придётся переплатить по ипотеке в трёх крупнейших городах России
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

За эти деньги можно приобрести двухкомнатную квартиру в высотном жилом комплексе, расположенном недалеко от промышленной зоны. При этом квартира будет обладать хорошей транспортной доступностью.

Для покупки квартиры необходимо оформить кредит в банке на сумму 15,2 миллиона рублей. Ежемесячный платёж при этом составит 342 тысячи рублей. Это значительная сумма даже для Москвы, где средняя зарплата, по данным Росстата, немного превышает 150 тысяч рублей. Таким образом, семейный доход должен быть выше среднего, чтобы позволить себе такой платёж, сообщает витрина недвижимости Restate.ru.

Однако за 30 лет выплаты процентов составят 108 миллионов рублей, а общая сумма выплат — 123 миллиона рублей, что в 8 раз превышает сумму кредита. Если же погасить долг за 7 лет, то ежемесячный взнос составит 404 тысячи рублей. Это может значительно снизить переплату.

В Санкт-Петербурге средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 260 тысяч рублей. Средний лот на первичном рынке стоит 12,7 миллиона рублей. За 12,7 миллиона рублей можно приобрести двухкомнатную квартиру на Октябрьской набережной. Срок сдачи дома — 2027 год.

Сумма кредита составит 10,2 миллиона рублей, а ежемесячный платёж при максимальном сроке — 228,7 тысячи рублей.

Средняя зарплата в Санкт-Петербурге составляет около 100 тысяч рублей, по официальным данным. Однако крупные сайты вакансий утверждают, что реальный показатель зарплат по городу на треть ниже.

За 30 лет выплаты процентов составят 72,1 миллиона рублей, а общая сумма выплат — 82,3 миллиона рублей, что почти в 7 раз превышает сумму кредита. Если оформить займ на 7 лет, ежемесячный взнос составит 270 тысяч рублей.

В Новосибирске квадратный метр стоит 167 тысяч рублей, а средний лот — 8,2 миллиона рублей. За эти деньги можно приобрести "евродвушку" в доме, который обещают сдать в 2026 году.

Если нет возможности приобрести такую квартиру, можно взять кредит на 30 лет в размере 6,56 миллиона рублей, выплачивая ежемесячно 147,6 тысячи рублей.

Средний заработок в Новосибирске составляет 69 тысяч рублей в месяц.

Банк получит обратно 46,6 миллиона рублей в виде процентов, а общая сумма выплат составит 53,1 миллиона рублей, что ровно в 8 раз превышает сумму кредита. Если оформить займ на 7 лет, ежемесячный взнос составит 175 тысяч рублей.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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