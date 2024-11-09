Что должны изображать картины для привлечения любви в дом, рассказала эксперт по фэншуй

Специалист по фэншуй и астрологии Анастасия Старун убеждена, что изображения, на которых изображены парные предметы, такие как лебеди или пионы, могут привлечь любовь в жизнь. Она советует выбирать картины с позитивными и радостными сюжетами или создавать их самостоятельно, вкладывая свои чувства и мысли о желаемых отношениях.

Фото: unsplash.com by Josh Felise jfelise, PDM

Старун обращает внимание на энергетику картин, которые могут влиять на романтические отношения. По её мнению, изображения одиноких зданий и людей могут негативно сказаться на личной жизни, поэтому их лучше избегать.

Как сообщает сайт Москва 24, эксперт рекомендует выбирать картины с парными предметами, такими как лебеди, утки-мандаринки или павлины, поскольку они считаются символами любви и гармонии. Также привлечь любовь в жизнь могут изображения цветов, особенно пионов.

"Самая сильная энергетика в этом плане у пионов. Их нужно повесить над изголовьем кровати и снять, как только в жизни появится любимый человек", — добавила Старун.

Чем больше эмоций человек вкладывает в картину, тем сильнее её энергия и тем быстрее можно достичь желаемого результата, подчеркнула эксперт.

Создание картины своими руками также может усилить её энергию. Это может быть вышивка, рисунок или алмазная мозаика. Важно во время создания картины думать о своей мечте встретить любимого человека.

Ещё один способ привлечь любовь — попросить такую картину в подарок от любящих людей. Лучше всего, если это будет счастливая пара, связанная официальными отношениями, добавила специалист.

Уточнения

Картина в живописи (итал. cartina — тонкая, красивая бумага, от итал. carta — бумага) — произведение изобразительного искусства, «относительно ограниченное от окружающей среды и предполагающее сосредоточенное, длительное восприятие с одной фиксированной точки зрения».



Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.



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