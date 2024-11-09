Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шикарный урожай томатов на зависть соседям. Посадите правильные растения рядом
Питбуль: не только охранник, но и нежный друг семьи
Автомобили с миллионами на одометре: кто прошёл дальше всех
Как достичь идеальной формы за 3 месяца? Рассказываем
Что нужно знать о парковке во дворах, на природе и рядом со стройками
Тайна гробницы Чингисхана: почему монголы не хотят, чтобы её нашли
Подозреваемый в деле Лиама Пейна заявил, что сам убит горем из-за гибели друга
Космическая арифметика: сколько придётся переплатить по ипотеке в трёх крупнейших городах России
Кому в России жить хорошо? В сети активно обсуждают гонорары популярных российских актёров

Что должны изображать картины для привлечения любви в дом, рассказала эксперт по фэншуй

Недвижимость

Специалист по фэншуй и астрологии Анастасия Старун убеждена, что изображения, на которых изображены парные предметы, такие как лебеди или пионы, могут привлечь любовь в жизнь. Она советует выбирать картины с позитивными и радостными сюжетами или создавать их самостоятельно, вкладывая свои чувства и мысли о желаемых отношениях.

Что должны изображать картины для привлечения любви в дом, рассказала эксперт по фэншуй
Фото: unsplash.com by Josh Felise jfelise, PDM

Старун обращает внимание на энергетику картин, которые могут влиять на романтические отношения. По её мнению, изображения одиноких зданий и людей могут негативно сказаться на личной жизни, поэтому их лучше избегать.

Как сообщает сайт Москва 24, эксперт рекомендует выбирать картины с парными предметами, такими как лебеди, утки-мандаринки или павлины, поскольку они считаются символами любви и гармонии. Также привлечь любовь в жизнь могут изображения цветов, особенно пионов.

"Самая сильная энергетика в этом плане у пионов. Их нужно повесить над изголовьем кровати и снять, как только в жизни появится любимый человек", — добавила Старун.

Чем больше эмоций человек вкладывает в картину, тем сильнее её энергия и тем быстрее можно достичь желаемого результата, подчеркнула эксперт.

Создание картины своими руками также может усилить её энергию. Это может быть вышивка, рисунок или алмазная мозаика. Важно во время создания картины думать о своей мечте встретить любимого человека.

Ещё один способ привлечь любовь — попросить такую картину в подарок от любящих людей. Лучше всего, если это будет счастливая пара, связанная официальными отношениями, добавила специалист.

Уточнения

Картина в живописи (итал. cartina — тонкая, красивая бумага, от итал. carta — бумага) — произведение изобразительного искусства, «относительно ограниченное от окружающей среды и предполагающее сосредоточенное, длительное восприятие с одной фиксированной точки зрения». 

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Наука и техника
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения Аудио 
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков
Экономика и бизнес
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков Аудио 
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Авто
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой Аудио 
Популярное
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота

Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.

Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Сводка с фронта: страшная цена Курской авантюры, Зеленский заявил, что прекращение огня — это не для него
Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Самолёт Су-25СМ3. Современный штурмовик для сложных задач на спецоперации Дмитрий Плотников Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как заставить денежное дерево расти
Уникальные клумбы своими руками: идеи для вдохновения
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Последние материалы
Подозреваемый в деле Лиама Пейна заявил, что сам убит горем из-за гибели друга
Космическая арифметика: сколько придётся переплатить по ипотеке в трёх крупнейших городах России
Кому в России жить хорошо? В сети активно обсуждают гонорары популярных российских актёров
Алкоголь и кофе после 60: польза или миф
11 ошибок, которых следует избегать в путешествии по тропическому лесу
Как не допустить разряда аккумулятора из-за дополнительных устройств
Компания Energy Investments выкупила акции Latvijas gaze у Газпрома
Как микробы в кишечнике могут запускать болезнь Паркинсона
Кружевные вещи, которые сделают ваш образ дорогостоящим и стильным
Как защитить машину от угона и коррозии — практические советы для автовладельцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.