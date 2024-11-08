Как быстро и без усилий удалить старые обои

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Удаление старых обоев с поверхности стен — важный этап подготовки к ремонту, от которого зависит качество последующего покрытия. Чтобы этот процесс был максимально эффективным, важно правильно подготовиться. Начать стоит с подготовки рабочего места: накрыть пол, вынести мебель и подготовить инструменты, такие как шпатель, скребок, валик, распылитель, а также защитные перчатки и очки. Метод удаления зависит от типа обоев и материала стен.

Фото: Flickr by liz west, CC BY 2.0

Виниловые и флизелиновые обои требуют более деликатного подхода, тогда как бумажные легко удаляются после увлажнения. Для этого можно использовать воду с уксусом или кондиционером для белья. Если обои плохо отстают, парогенератор поможет размягчить клей. Особенно сложные участки, такие как стыки или углы, можно обработать ножом для надрезов, чтобы облегчить снятие обоев. Остатки клея также следует удалить с помощью теплой воды и скребка.

Дополнительные советы включают работу с небольшими участками и хорошее проветривание комнаты. Удаление старых обоев не обязательно должно быть трудоемким процессом, если использовать правильные методы и инструменты.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.