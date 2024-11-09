Топ-5 способов, как избавиться от запаха из кошачьего лотка

Посыпьте дно лотка слоем пищевой соды, прежде чем добавлять свежий наполнитель. Пищевая сода впитывает запахи.
Положите в лоток несколько кусочков активированного угля. Древесный уголь известен своими свойствами поглощать запахи.
Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, где размещен лоток. Свежий воздух помогает рассеять запахи.
Выбирайте наполнитель для кошачьего туалета с пометкой "Контроль запаха". Эти наполнители часто содержат ингредиенты для минимизации запахов.
Положите рядом с лотком удобные освежители воздуха, но убедитесь, что они безопасны для кошек.
За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.
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Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.