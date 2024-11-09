Топ-5 способов, как избавиться от запаха из кошачьего лотка

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Пищевая сода

Посыпьте дно лотка слоем пищевой соды, прежде чем добавлять свежий наполнитель. Пищевая сода впитывает запахи.

Фото: flickr.com by MiNe, CC BY 2.0

Активированный уголь

Положите в лоток несколько кусочков активированного угля. Древесный уголь известен своими свойствами поглощать запахи.

Вентиляция

Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, где размещен лоток. Свежий воздух помогает рассеять запахи.

Используйте наполнитель с контролем запаха

Выбирайте наполнитель для кошачьего туалета с пометкой "Контроль запаха". Эти наполнители часто содержат ингредиенты для минимизации запахов.

Освежители воздуха

Положите рядом с лотком удобные освежители воздуха, но убедитесь, что они безопасны для кошек.

Уточнения

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.



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