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Топ-5 способов, как избавиться от запаха из кошачьего лотка

0:51
Недвижимость

Пищевая сода

Посыпьте дно лотка слоем пищевой соды, прежде чем добавлять свежий наполнитель. Пищевая сода впитывает запахи.

Топ-5 способов, как избавиться от запаха из кошачьего лотка
Фото: flickr.com by MiNe, CC BY 2.0

Активированный уголь

Положите в лоток несколько кусочков активированного угля. Древесный уголь известен своими свойствами поглощать запахи.

Вентиляция

Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, где размещен лоток. Свежий воздух помогает рассеять запахи.

Используйте наполнитель с контролем запаха

Выбирайте наполнитель для кошачьего туалета с пометкой "Контроль запаха". Эти наполнители часто содержат ингредиенты для минимизации запахов.

Освежители воздуха

Положите рядом с лотком удобные освежители воздуха, но убедитесь, что они безопасны для кошек.

 

Уточнения

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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