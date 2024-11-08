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Как превратить балкон в стильную и функциональную зону для жизни

1:17
Недвижимость

Балкон или лоджия — это не просто дополнительная площадь, а пространство с огромным потенциалом для создания уютных и функциональных зон. Важно заранее определиться с его назначением, чтобы грамотно выбрать мебель, материалы и декор. Возможности для оформления зависят от ваших предпочтений: можно сделать балкон зоной отдыха с креслом и столиком, рабочим кабинетом, мини-садом, спортивной зоной или даже летней спальней. Для комфортного использования пространства в любое время года нужно утеплить пол, стены и потолок, а также установить качественное остекление.

Как превратить балкон в стильную и функциональную зону для жизни
Фото: Mos.ru is licensed under public domain

Выбор мебели также зависит от функциональности: компактная, складная мебель, мебель с функцией хранения или подвесная, которая экономит пространство. Важное значение имеет и цветовая гамма, которая влияет на визуальное восприятие балкона — светлые оттенки сделают его более просторным и воздушным. Для создания уюта используйте стильный текстиль, растения, декоративные элементы и освещение, которые подчеркнут атмосферу.

При правильном подходе балкон или лоджия может стать важной и удобной частью вашего дома.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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