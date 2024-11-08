Среди россиян резко снизился спрос на строящееся жильё

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После отмены льготной ипотеки в России спрос на жилищные кредиты рухнул на 53%. Генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева отметила, что наибольший спад произошёл среди желающих взять ипотеку на покупку строящегося жилья по договорам долевого участия (ДДУ).

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

В сентябре 2024 года количество таких кредитов снизилось на 67% по сравнению с июнем. Наибольшее падение наблюдалось в Тыве, Рязанской и Пензенской областях, пишет Газета.Ru.

Менее заметно снизился спрос на ипотеку для покупки готового жилья, то есть вторичных квартир и жилья в новых домах. В целом по стране без учёта Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей число таких ипотечных сделок уменьшилось на 40% в сентябре 2024 года по сравнению с июнем. Сильнее всего сокращение спроса было замечено в Курской области, Севастополе, Тюменской, Московской и Астраханской областях.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.



Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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