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Среди россиян резко снизился спрос на строящееся жильё

1:07
Недвижимость

После отмены льготной ипотеки в России спрос на жилищные кредиты рухнул на 53%. Генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева отметила, что наибольший спад произошёл среди желающих взять ипотеку на покупку строящегося жилья по договорам долевого участия (ДДУ).

Среди россиян резко снизился спрос на строящееся жильё
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

В сентябре 2024 года количество таких кредитов снизилось на 67% по сравнению с июнем. Наибольшее падение наблюдалось в Тыве, Рязанской и Пензенской областях, пишет Газета.Ru.

Менее заметно снизился спрос на ипотеку для покупки готового жилья, то есть вторичных квартир и жилья в новых домах. В целом по стране без учёта Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей число таких ипотечных сделок уменьшилось на 40% в сентябре 2024 года по сравнению с июнем. Сильнее всего сокращение спроса было замечено в Курской области, Севастополе, Тюменской, Московской и Астраханской областях.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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