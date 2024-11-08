Выяснилось, к чему склоняются россияне — к аренде квартиры или покупке своего жилья

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Результаты исследования, проведённого компанией Level Group, показали, что большинство респондентов (82%) хотят отказаться от аренды и стать собственниками жилья.

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Основной причиной такого стремления стал рост стоимости аренды и желание сократить расходы на съёмное жильё в семейном бюджете.

Согласно опросу, каждый третий участник (36%) тратит на аренду от 20 до 30% своего дохода. 17% опрошенных тратят менее 10% бюджета на аренду, в то время как 12% сообщили, что расходы на съёмное жильё составляют от 30 до 40% их семейного дохода, а для 8% эта доля превышает 50%, сообщает Газета.Ru.

Те, кто планирует покупку жилья, делятся на две категории: половина (50%) рассматривают возможность оформления ипотеки, но только каждый четвёртый начал откладывать средства на первоначальный взнос. Ещё 19% намерены приобрести квартиру за наличные, а 12% ожидают снижения ставок по ипотеке.

Данные опроса также показывают, что у 46% респондентов совокупный семейный доход составляет от 150 до 300 тысяч рублей в месяц.

Следует отметить, что четверть (23%) имеют доход в пределах от 100 до 150 тысяч рублей, а у 13% — от 50 до 100 тысяч рублей. Только 9% респондентов сообщили о доходе выше 300 тысяч рублей в месяц.

Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group, отметил, что средняя стоимость квадратного метра в новостройке комфорт-класса в Москве составляет 377 тысяч рублей. Ежемесячный платёж по ипотеке при кредите в 12 миллионов рублей на срок 30 лет со ставкой 6% составит около 72 тысяч рублей. Для одобрения кредита банком минимальный доход семьи должен быть вдвое выше этого платежа, то есть порядка 145 тысяч рублей при отсутствии других кредитных обязательств.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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