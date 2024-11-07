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Россиянам рассказали о новых правилах дачной амнистии

Недвижимость

Об этих изменениях в законодательстве сообщил председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин.

Россиянам рассказали о новых правилах дачной амнистии
Фото: flickr.com by David Goehring, CC BY 2.0

Он отметил, что в рамках амнистии также можно будет оформить старые дома, относящиеся к блокированной застройке, а также погреба. Для регистрации потребуется предоставить документ, подтверждающий право на земельный участок, а также технический план, разработанный кадастровым инженером.

Важно помнить, что такие постройки должны быть зарегистрированы в государственных реестрах не позднее 1 января 2013 года, предостерег Чаплин.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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