Россиянам рассказали о новых правилах дачной амнистии

Об этих изменениях в законодательстве сообщил председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин.
Он отметил, что в рамках амнистии также можно будет оформить старые дома, относящиеся к блокированной застройке, а также погреба. Для регистрации потребуется предоставить документ, подтверждающий право на земельный участок, а также технический план, разработанный кадастровым инженером.
Важно помнить, что такие постройки должны быть зарегистрированы в государственных реестрах не позднее 1 января 2013 года, предостерег Чаплин.
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