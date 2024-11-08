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Старые шкафы могут быть современными — просто стилизуйте их

1:24
Недвижимость

Наведите порядок

Начните с тщательной очистки шкафа и удаления всех ненужных предметов или беспорядка. Чистое и организованное пространство закладывает основу для современного стиля.

Старые шкафы могут быть современными — просто стилизуйте их
Фото: Wikimedia Commons by Хомелка, CC BY-SA 3.0

Покраска или повторная отделка

Подумайте о том, чтобы нанести на шкаф свежий слой краски в современной цветовой гамме. Нейтральные тона, такие как белый, серый или черный, могут создать элегантный и современный вид. Кроме того, вы можете отполировать древесину, чтобы подчеркнуть ее естественную красоту.

Обновление элементов

Замените устаревшие или изношенные ручки на современные и стильные. Выбирайте фурнитуру с такой отделкой, как матовый никель, нержавеющая сталь или матовый черный, чтобы добавить нотку изысканности.

Добавьте освещение

Установите подсветку под шкафом, чтобы осветить внутреннюю часть шкафа. Светодиодные ленты или светильники для шайб могут создать современную и привлекательную атмосферу, особенно в темных местах.

Используйте современные аксессуары

Выбирайте современные и минималистичные аксессуары для оформления шкафа. Это могут быть декоративные предметы, элегантные контейнеры для хранения или стильные корзины, которые дополняют общую современную эстетику.

Уточнения

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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