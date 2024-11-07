Эксперты выяснили, где в Москве самая недорогая аренда жилья

Согласно исследованию, проведённому аналитиками сервиса "Домклик", на октябрь 2023 года было определено, что именно эти удалённые районы предлагают самые низкие цены на аренду.
Минимальные ставки за жильё фиксируются в Вороново, Краснопахорском и Бекасово: стоимость аренды стандартной квартиры площадью 35 квадратных метров составляет 29,3 тысячи рублей, 29,8 тысячи рублей и 33,9 тысячи рублей соответственно.
Стоит отметить, что в перечисленных районах предложение жилья довольно ограничено: его доля менее 1% от общего количества арендуемых квартир в Москве, о чём свидетельствуют данные исследования.
«Новая Москва» — территории, присоединённые к Москве в ходе самого масштабного проекта расширения территории Москвы за всю историю административно-территориального деления города.
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