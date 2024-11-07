Эксперты дали советы по улучшению шумоизоляции в квартире

Профессиональные рекомендации по проверке и улучшению звуковой изоляции квартир предоставил Александр Самотойлов, менеджер отдела продаж жилого комплекса "Домодедово Парк".
При выборе квартиры специалист советует обратить внимание на шумоизоляцию, проводя собственные тесты и оценивая звуковую обстановку от соседей и с улицы в разные часы дня. Он также подчеркнул, что, как правило, дома, построенные из кирпича, обеспечивают лучшую звукоизоляцию.
Качественные стеклопакеты и надежные уплотнители на дверях также существенно способствуют снижению уровня посторонних шумов, создавая комфортные условия для работы и отдыха, передает "Лента.ру".
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