Россиянам рассказали, как уменьшить расходы на ремонт вдвое

0:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По его словам, прежде всего, не стоит спешить с реализацией своих задумок, пытаясь завершить все за считанные недели — такая торопливость может удорожить ремонт в два раза.

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Перед началом работ рекомендуется тщательно подготовить план, составить смету и найти надежных подрядчиков с положительными отзывами.

Кроме того, в спешке легко пропустить выгодное предложение. Эксперт советует, что сократить расходы на 20% можно за счет оптовых покупок. Значительную экономию могут принести распродажи, акции и специальные предложения, передает NEWS. ru.

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