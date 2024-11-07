В Минстрое предложили продлить срок годности старых лифтов на пять лет

0:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По информации издания, в рамках программы находятся 575 тысяч лифтов, у 64 тысяч из которых срок службы истекает в феврале 2025 года, а у 56 тысяч — в течение следующих пяти лет. Как сообщает Минстрой, потребуется более 400 миллиардов рублей на ремонт до 2030 года.

Таким образом, в течение следующих пяти лет в стране планируется заменить 120 тысяч лифтов. В ведомстве предложили вместо быстрого ремонта пересмотреть сроки эксплуатации лифтовых установок, передают "Известия".

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