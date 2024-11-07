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Спрос на ипотеку на строящееся жилье в России упал на 67 процентов

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Недвижимость

На конец сентября потребительский интерес к ипотекам снизился на 53 процента по сравнению с июнем. При этом количество займов, выданных для приобретения строящегося жилья по договорам долевого участия (ДДУ), упало на 67 процентов.

Спрос на ипотеку на строящееся жилье в России упал на 67 процентов
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Наибольшее сокращение покупательского интереса отмечено в таких регионах, как Тыва (минус 84 процента), Рязанская область (минус 78 процентов) и Пензенская область (минус 77 процентов).

Что касается ипотеки на готовое жилье, то здесь наблюдается менее резкое падение. В сентябре количество сделок по таким ипотечным кредитам оказалось на 40 процентов ниже, чем в июне, передает "Газета.Ru".

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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