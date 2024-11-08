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Тренд-2024. Необычные ковры, которые добавят оригинальности вашему интерьеру

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Ковёр — важный элемент интерьера, который придаёт помещению уют и тепло, а также служит стильным акцентом.

Тренд-2024. Необычные ковры, которые добавят оригинальности вашему интерьеру
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

В 2024 году тренды в ковровом дизайне предлагают несколько интересных вариантов, которые подойдут для любого дома.

Одним из главных направлений этого года стали ковры необычных форм. Закруглённые и круглые модели становятся особенно популярными, так как они способны привнести в интерьер нестандартный и уютный стиль.

Также актуальны ковры с геометрическими узорами. Эти изделия не только подчёркивают вкус владельца, но и придают помещению современный вид, создавая интересные визуальные акценты.

Ковры с бахромой вернулись в моду благодаря своей изысканности и шарму. Они добавляют текстуры и утончённости любому интерьеру, делая его более стильным и привлекательным.

Уточнения

Ковёр — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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