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Идеальные и неудачные места для зеркала в спальне

0:53
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Зеркало — это не только функциональный, но и важный элемент интерьера, который создаёт особую атмосферу в любом помещении. Особенно в спальне, где важно правильно выбрать место для его размещения.

Идеальные и неудачные места для зеркала в спальне
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Одним из удачных вариантов является установка зеркала на стенке напротив кровати. Это позволит видеть своё отражение сразу после пробуждения, однако стоит учитывать, чтобы оно было расположено немного выше уровня кровати, чтобы не пугать человека своим отражением во время сна.

Также удобным вариантом может стать установка зеркала на двери шкафа. Это позволяет быстро и удобно проверить свой внешний вид, не отходя далеко от места примерки.

Однако следует избегать размещения зеркала напротив окна или двери, так как это может вызвать дискомфорт и нарушить гармонию в помещении.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). 

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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