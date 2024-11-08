Как мелкие детали могут испортить внешний вид кухни

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Даже стильную кухню могут портить несколько мелочей, создающих ощущение захламлённости и беспорядка.

Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com), CC0

Первое, на что стоит обратить внимание, — это хранение мелкой бытовой техники. Уберите приборы, которые вы не используете ежедневно, с видного места, чтобы освободить рабочие поверхности. Похожий подход работает и для посуды: не нужно оставлять тарелки или чашки возле мойки.

Избегайте хранения специй на виду, какой бы привлекательной ни была их упаковка. Это может подойти для профессиональной кухни, но в обычной кухне такие детали не всегда уместны. Также стоит спрятать пакет с пакетами в укромное место.

Не забывайте о кухонном текстиле. Прихватки, полотенца и салфетки желательно выбирать в едином стиле, чтобы поддерживать гармонию в интерьере.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Тексти́ль — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.



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