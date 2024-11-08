Как мелкие детали могут испортить внешний вид кухни

Даже стильную кухню могут портить несколько мелочей, создающих ощущение захламлённости и беспорядка.
Первое, на что стоит обратить внимание, — это хранение мелкой бытовой техники. Уберите приборы, которые вы не используете ежедневно, с видного места, чтобы освободить рабочие поверхности. Похожий подход работает и для посуды: не нужно оставлять тарелки или чашки возле мойки.
Избегайте хранения специй на виду, какой бы привлекательной ни была их упаковка. Это может подойти для профессиональной кухни, но в обычной кухне такие детали не всегда уместны. Также стоит спрятать пакет с пакетами в укромное место.
Не забывайте о кухонном текстиле. Прихватки, полотенца и салфетки желательно выбирать в едином стиле, чтобы поддерживать гармонию в интерьере.
Ку́хня — помещение для приготовления пищи.
Тексти́ль — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.
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