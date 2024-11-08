Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арктические леса усиливают глобальное потепление
Как сохранить зубы здоровыми: отказ от привычек, разрушающих эмаль
Российские туристы не могут покинуть круизный лайнер в Японии
Как правильно использовать мёд для борьбы с акне и улучшения текстуры кожи?
Бизнес откладывает инвестиции, ожидая снижения ключевой ставки
Тренер Локомотива заверил, что секрет их успеха — чистая раздевалка
Выбора нет — в ненастную погоду эти рекомендации помогут новичку за рулём авто
Почему у собаки появляются колтуны и как с ними бороться
Собчак: Трамп выдвинет жёсткий ультиматум и России, и Украине

Идеи для функционального интерьера однокомнатной квартиры

1:14
Недвижимость » Дизайн и интерьер

При оформлении интерьера однокомнатной квартиры важен баланс между функциональностью и уютом, чтобы пространство оставалось удобным и эстетичным.

Идеи для функционального интерьера однокомнатной квартиры
Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Центральным элементом комфорта служит мягкая мебель. Можно выбрать раскладные диваны, которые ночью превращаются в кровать, а днём освобождают пространство.

Шкафы и стеллажи выполняют сразу несколько функций: они подходят для хранения одежды, книг и даже техники. Умелое использование стеллажей помогает организовать и поддерживать порядок.

Для рабочего места подойдёт компактный раскладной стол или секретер, который можно легко убрать, освобождая место. Если планировка объединяет гостиную и кабинет, важно подобрать мебель, которая дополнит стиль комнаты. Мягкий диван и письменный стол станут основой функционального и комфортного дизайна.

Эффективное размещение мебели — вдоль стен, с упором на вертикальные стеллажи и шкафы. Это решение поможет сэкономить пространство и создать зоны для хранения. Внутри шкафов можно предусмотреть несколько секций, чтобы разложить книги, технику и даже обустроить небольшой бар.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Красота и стиль
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Садоводство, цветоводство
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму Аудио 
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Садоводство, цветоводство
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти Аудио 
Популярное
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу

Для продления жизни банного веника важно запаривать его правильно — от замачивания до прогрева над камнями.

Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ветеринар рассказала, каким породам собак можно жить на улице
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса
Тайна мандариновой кожуры: как превратить отходы в полезное средство
Тайна мандариновой кожуры: как превратить отходы в полезное средство
Последние материалы
Идеи для функционального интерьера однокомнатной квартиры
Почему у собаки появляются колтуны и как с ними бороться
Микропластик ускоряет образование льда в облаках и изменяет климат
Собчак: Трамп выдвинет жёсткий ультиматум и России, и Украине
Как получить ранний урожай: морковь для подзимнего посева
Тефтели с кабачком и фаршем: лёгкое и при этом вкусное блюдо для взрослых и деток
Чем удобрять томаты: советы для вкусных и сочных плодов
На декабрьской выставке Comtrans International представят грузовик БАЗ
Богач за 1,5 часа загрязняет планету больше, чем простолюдин за жизнь
Три морозостойких кустарника для вашего сада в ноябре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.