Как цвет интерьера влияет на ваше настроение

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Цвет в интерьере действительно оказывает заметное влияние на настроение и самочувствие, поэтому его выбор стоит делать осознанно.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli, CC0

Красный — активный и энергичный цвет, который стимулирует нервную систему. Он может отлично подойти для кухонь, кабинетов и даже ванных комнат. Для спален рекомендуются приглушённые оттенки, чтобы красный добавлял уюта, не перегружая пространство.

Жёлтый — тёплый и освежающий, этот цвет компенсирует нехватку естественного света, поэтому идеально подходит для тёмных помещений. В сочетании с нейтральными оттенками (белый, голубой, зеленый) он становится более мягким и гармоничным.

Зелёный — цвет гармонии, спокойствия и природной свежести. Он снимает усталость и тревожность, а также помогает расслабиться.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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