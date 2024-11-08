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Как сделать малогабаритную кухню удобной и стильной

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Чтобы сделать малогабаритную кухню функциональной и стильной, нужно правильно продумать планировку, мебель и освещение.

Как сделать малогабаритную кухню удобной и стильной
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0

Встроенная техника — отличный выбор для экономии пространства, а трансформируемая мебель, например, столы с откидной столешницей или полками, добавит практичности. Подвесные полки, угловые шкафы и выдвижные ящики под мойкой помогут задействовать каждый сантиметр.

Цвета также играют важную роль: светлые оттенки визуально увеличат помещение, а компактный размер позволяет добавить ярких акцентов, не перегружая интерьер.

Многоуровневое освещение с разными источниками света, включая подсветку рабочих зон, придаст кухне простор и уют.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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