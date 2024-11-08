Как сделать малогабаритную кухню удобной и стильной

Чтобы сделать малогабаритную кухню функциональной и стильной, нужно правильно продумать планировку, мебель и освещение.
Встроенная техника — отличный выбор для экономии пространства, а трансформируемая мебель, например, столы с откидной столешницей или полками, добавит практичности. Подвесные полки, угловые шкафы и выдвижные ящики под мойкой помогут задействовать каждый сантиметр.
Цвета также играют важную роль: светлые оттенки визуально увеличат помещение, а компактный размер позволяет добавить ярких акцентов, не перегружая интерьер.
Многоуровневое освещение с разными источниками света, включая подсветку рабочих зон, придаст кухне простор и уют.
Ку́хня — помещение для приготовления пищи.
Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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