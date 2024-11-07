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Какие обои точно подойдут для гостиной и как их выбрать? Рассказываем

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Выбор обоев для гостиной — важный этап в создании стильного и уютного интерьера. Обои не только украшают стены, но и помогают формировать атмосферу всей комнаты.

Какие обои точно подойдут для гостиной и как их выбрать? Рассказываем
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Цвет и рисунок

Для маленьких помещений лучше выбирать светлые пастельные оттенки, которые визуально расширяют пространство. Для просторных гостиных можно использовать более насыщенные цвета.

Рисунок должен сочетаться с мебелью и общей концепцией дизайна — плавные линии для мягкого интерьера и геометрия для строгих стилей.

Как использовать обои для создания стиля

Обои можно использовать для зонирования пространства или создания акцентов. Вертикальные полоски "поднимут" потолок, а горизонтальные расширят стены. Важно, чтобы обои сочетались с общей концепцией интерьера и подчеркнули его стиль.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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