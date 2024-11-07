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Как быстро обновить ванную без ремонта и больших затрат

1:14
Недвижимость » Ремонт

Ванная комната — это место, где часто хочется сделать перемены, но не всегда есть время или средства на капитальный ремонт. Однако есть несколько способов обновить интерьер без значительных затрат и усилий.

Как быстро обновить ванную без ремонта и больших затрат
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Начать стоит с стен. Старую плитку или обои можно заменить простым решением — покраской. Светлые оттенки помогут сделать пространство более просторным. Для ванной комнаты идеально подходит водостойкая краска, которая обеспечит долговечность и сохранит внешний вид на долгое время.

Освежить ванную комнату также можно с помощью нового освещения. Замените старые лампы на более яркие и энергоэффективные модели. Различные светильники, расположенные в правильных местах, помогут создать нужную атмосферу и добавят акцентов в интерьер.

Сантехника — не менее важный элемент. Вместо дорогой замены всей сантехники, достаточно просто почистить старые приборы с помощью эффективных моющих средств. В случае если сантехника выглядит слишком изношенной, замените только наиболее заметные детали — смесители, душевую лейку или унитаз.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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