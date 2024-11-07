Уборка за 15 минут! Создаём интерьер, в котором нужно будет меньше убираться

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Изобилие декоративных элементов и сложные в уходе материалы могут значительно увеличить время на уборку квартиры. Чтобы сократить это время, важно применять несколько простых рекомендаций.

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

Первый совет — выбирать простые и гладкие материалы, за которыми легко ухаживать. Избегайте пористых поверхностей и материалов с углублениями, так как они собирают пыль. Отличными вариантами станут керамическая плитка, кожа и микрофибра, которые легко очищаются.

Минимализм в декоре тоже играет важную роль. Если заполнить полки множеством мелких предметов, уборка займет гораздо больше времени. Лучше выбрать несколько крупных декоративных элементов — они создадут стильный акцент и не потребуют сложного ухода.

Функциональные решения помогут упростить уборку. Например, моющиеся обои облегчают поддержание чистоты стен, а робот-пылесос справится с пылью и сэкономит ваши силы и время.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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