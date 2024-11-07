Как правильно выбрать обои для кухни? Подробно о мифах и фактах

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В современном дизайне кухни обои становятся стильным и практичным решением для украшения интерьера. Тем не менее, вокруг их использования существует множество мифов, которые могут сбить с толку при выборе.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Один из самых распространённых мифов — что обои на кухне быстро загрязняются и сложны в уходе. На деле современные обои для кухонь производятся с учётом лёгкости их очистки. Влагостойкие модели можно протирать влажной губкой с мягким моющим средством.

Также бытует мнение, что обои на кухне теряют цвет под воздействием солнца. Однако современные материалы устойчивы к ультрафиолету и надолго сохраняют насыщенность оттенков.

Некоторые считают, что обои не вписываются в кухонный интерьер и сложно сочетаются с мебелью и декором. В реальности ассортимент кухонных обоев позволяет легко подобрать цвета и текстуры, которые подчеркнут стиль кухни и гармонично дополнят мебель.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



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