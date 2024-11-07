Как выбрать мебель для дома, если у вас есть питомцы

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Наличие питомцев в доме приносит не только радость, но и дополнительные заботы. Шерсть, запахи и возможные повреждения мебели — это проблемы, с которыми часто сталкиваются владельцы домашних животных.

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При выборе мебели для дома с кошками или собаками важно учитывать несколько факторов. Одним из них является материал. Лучше выбирать мебель, которая не впитывает запахи и легко очищается, например, искусственную кожу.

Что касается цвета, то светлая мебель, безусловно, может сделать пространство визуально более просторным, но если в доме есть животные, предпочтение лучше отдать тёмным оттенкам.

Кроме того, стоит обратить внимание на безопасность мебели. Избегайте моделей с острыми углами, так как питомцы могут случайно травмироваться. Также важно проверять, чтобы в материалах не торчали гвозди или другие острые элементы.

Чтобы предотвратить повреждения от когтей животных, можно использовать защитные накладки или специальные наклейки. Это решение поможет сохранить мебель в отличном состоянии.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Живо́тные-компаньо́ны — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.



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