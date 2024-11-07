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Как добавить яркости интерьеру с помощью оранжевого цвета? Рассказываем

1:15
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Оранжевый цвет часто ассоциируется с солнцем, теплом и хорошим настроением. Он способен оживить любое пространство и сделать его более уютным, если правильно использовать.

Как добавить яркости интерьеру с помощью оранжевого цвета? Рассказываем
Фото: commons.wikimedia. org by Derek Jensen, PDM

Для тех, кто хочет внести яркие акценты в комнату, оранжевый — отличное решение. С ним пространство обретает тёплую атмосферу и комфорт.

Одним из ключевых моментов при оформлении оранжевого интерьера является правильное сочетание цветов. Оранжевый прекрасно гармонирует с бежевыми, серыми и белыми оттенками. Например, в комнате оранжевого цвета белые подушки, шторы или скатерть будут смотреться очень красиво и свежо.

Если вы не хотите окрашивать стены в яркий оранжевый, можно добавить этот цвет в декор. Оранжевый ковёр, картина или ваза могут стать яркими акцентами в нейтральной, бежевой комнате, придавая ей живости и энергии.

Чтобы усилить цитрусовое настроение, можно экспериментировать с текстурами. Мягкий оранжевый ковер, гладкие шторы, а также настенные часы или растения с оранжевыми листьями добавят динамики и интереса в интерьер.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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