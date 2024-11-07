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Почему стиль лофт часто выбирают творческие натуры? Правила оформления

1:50
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Стиль лофт, как и многие смелые и нестандартные архитектурные течения, возник в период Второй мировой войны. Сам термин "лофт" в переводе с английского означает "чердак", что напрямую связано с концепцией оформления жилья.

Почему стиль лофт часто выбирают творческие натуры? Правила оформления
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

В 40-х годах прошлого века, когда промышленники Нью-Йорка начали переносить свои фабрики за город, их огромные заводские помещения освободились. Это привлекло внимание богатой элиты и богемы, которые начали приобретать верхние этажи этих зданий и переделывать их в просторные квартиры.

Стиль стал настолько популярным, что через 10 лет распространился по всей Европе.

Главные особенности оформления в стиле лофт — это простор, высокие потолки и большое количество естественного света. Такие квартиры часто занимают целые этажи или огромные помещения, что позволяет владельцам реализовывать самые смелые идеи без ограничений.

Правила в оформлении стиля лофт

Просторные площади. Это основное, что привлекает в стиле лофт. В таких квартирах часто устанавливаются большие окна и создаются невероятно высокие потолки.

Грубая отделка. Здесь не место для обоев и уютного текстиля. Вместо этого используются открытые кирпичные стены, штукатурка и краска.

Открытые конструкции. В интерьере лофта балки, трубы и колонны часто не скрывают, а наоборот, выставляют на показ, подчеркивая прошлое помещения — от складов до производственных цехов.

Разнообразие мебели. В лофте гармонично соседствуют как современная дорогая мебель, так и дешевые пластиковые стулья.

Уточнения

Лофт (от англ. loft — «чердак») — хозяйственный чердак или верхняя часть здания промышленного назначения (фабрики, завода, склада), включая бывшие чердаки и технические этажи, переоборудованные под жильё.

Интерье́р  — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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