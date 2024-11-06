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Как добавить уникальности интерьеру с помощью рисунков и плакатов

1:30
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Оригинальные рисунки на стенах — отличный способ придать интерьеру уникальность и выразительность. Для этого можно нанять дизайнера или попробовать создать декор самостоятельно.

Как добавить уникальности интерьеру с помощью рисунков и плакатов
Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli, CC0

Один из простых вариантов — воспользоваться шаблонами или наклейками, которые позволяют легко и быстро нанести интересные узоры на стены. Это может быть что угодно, от абстрактных геометрических форм до изысканных цветочных мотивов.

Если же хочется чего-то классического и точного, подойдёт техника трафаретной печати. Для этого используется шаблон, который крепится к стене, после чего рисунок наносится кистью или валиком. Такой подход позволяет получить чёткие и насыщенные линии.

Граффити — более современный способ украсить скучную стену или придать яркость интерьеру. Специалисты помогут создать уникальный рисунок, адаптированный к вашим предпочтениям в цветах и стиле, превращая стену в арт-объект.

Кроме того, подчеркнуть стиль комнаты можно с помощью фотографий и постеров. Готовые фотокартины разных форматов и стилей давно популярны, но те, кто ценит индивидуальность, могут использовать свои фотографии, распечатанные в крупном формате. 

Для быстрого обновления интерьера подойдут и постеры. Это могут быть как киноплакаты, так и абстрактные изображения, и такой декор добавит комнате свежий и стильный акцент.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Деко́р — совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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