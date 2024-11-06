Простые решения для поддержания порядка в доме

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Постоянный беспорядок в доме может вызывать серьёзный дискомфорт. Чтобы избавиться от него, можно воспользоваться несколькими проверенными методами.

Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Выбор многофункциональной мебели — отличный способ сделать комнату более просторной и организованной. Для небольших помещений подойдут столы и кровати со встроенными ящиками, а также раскладные диваны.

Также большое значение имеют и системы хранения. Когда вещи находятся на виду, в комнате может возникать ощущение хаоса. Чтобы этого избежать, можно использовать корзины и различные ящики.

Кроме того, ежедневная уборка — необходимый и главный шаг к поддержанию порядка. Мытьё посуды и протирание полок помогут поддерживать чистоту, и главное — не откладывать эти дела на потом, чтобы избежать чувства беспорядка в квартире.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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